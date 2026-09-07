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Хуситы нанесли удары по объектам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные объекты компании Saudi Aramco в саудовском городе Джизан подверглись ударам йеменских хуситов, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"В понедельник нефтяная инфраструктура компании подверглась атаке, в настоящее время оценивается причиненный ущерб", - заявили собеседники издания, знакомые с ситуацией.

FT отмечает, что Джизан находится у границы с Йеменом и что город неоднократно подвергался атакам хуситов. В Джизане расположен нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco мощностью 400 тыс. баррелей в сутки, а также другие объекты энергетической и портовой инфраструктуры.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

На прошлой неделе исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что удары по нефтяным предприятиям не оказали влияния на коммерческую деятельность компании.

хуситы Йемен Саудовская Аравия Saudi Aramco Джизан
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