Хуситы нанесли удары по объектам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные объекты компании Saudi Aramco в саудовском городе Джизан подверглись ударам йеменских хуситов, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"В понедельник нефтяная инфраструктура компании подверглась атаке, в настоящее время оценивается причиненный ущерб", - заявили собеседники издания, знакомые с ситуацией.

FT отмечает, что Джизан находится у границы с Йеменом и что город неоднократно подвергался атакам хуситов. В Джизане расположен нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco мощностью 400 тыс. баррелей в сутки, а также другие объекты энергетической и портовой инфраструктуры.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

На прошлой неделе исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что удары по нефтяным предприятиям не оказали влияния на коммерческую деятельность компании.