Президент США назвал отличным разговор с Путиным

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас был великолепный разговор", - сказал он журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать эту беседу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа стал продолжением встречи российского лидера со спецпосланниками американского президента, оба контакта в Кремле оценивают как конструктивные и содержательные.