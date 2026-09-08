Путин провел часовой телефонный разговор с Трампом

Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев, беседа длилась ровно час, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В присущей лидерам взаимоуважительной и деловой манере они обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев", - продолжил он.

По его словам, "разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным".

Президент РФ обозначил шаги, которые могли бы сделать США для скорейшего завершения военных действий на Украине, заявил Ушаков.

"Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видится перспектива продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, он (президент РФ - ИФ) обозначил то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", - сказал Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа во вторник.

В ходе разговора, добавил Ушаков, Путин "положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта".

"В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом", - сказал помощник президента России.