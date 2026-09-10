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Тегеран снял налог в 10% на нефтегазовый экспорт и импорт на неиранских судах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Иран приостановил взимание 10-процентного налога с иностранных судов, экспортирующих или импортирующих нефть и газ в страну или из нее.

"Вице-президент Ирана по правовым вопросам Маджид Ансари издал распоряжение о приостановке взимания 10-процентного налога на транспортные расходы по перевозке нефти и сжиженного газа, импортируемых в Иран и экспортируемых из Ирана на неиранских судах", - сообщает в четверг ЭФЭ.

Агентство отмечает, что иранские порты и суда находятся под морской блокадой США, что препятствует импорту и экспорту, особенно нефти.

Иран
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