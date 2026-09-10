Пассажирский паром загорелся на Филиппинах, есть погибшие

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожар возник на борту парома, находившегося в водах у западного побережья Филиппин, сообщает Associated Press.

По данным сотрудника береговой охраны, капитана Ноэми Каябьяб, по меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента.

"Судя по имеющимся у нас в настоящий момент данным о спасенных и погибших, мы все еще разыскиваем 87 человек", - сказала она.

По ее словам, спасены 42 человека, спасательные работы продолжаются.

Паром MV June Aster вышел из Манилы и находился недалеко от города Корон в провинции Палаван, когда около 18:45 (13.45 по Москве) в среду на борту начался пожар.

По словам представителя береговой охраны, на борту находились 134 человека, из них 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

Сообщается, что иностранцев на борту парома не было.

Причины возгорания пока неизвестны.