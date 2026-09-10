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Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось после захвата хуситами порта в Йемене

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив существенно сократилось после появления информации о том, что хуситы овладели стратегически важным портовым городом Моха на побережье Красного моря, сообщает The National со ссылкой на данные компании Kpler.

По ее предварительной сводке, пролив пересекло всего шесть судов, тогда как в среду этот показатель составлял 30, 26 - во вторник и 29 - в понедельник. Пять судов в четверг вышли из Красного моря, они перевозят зерно, нефть, уголь и удобрения.

Также этот пролив, напоминает издание, важен для поставок нефти Саудовской Аравией. После активизации атак хуситов королевству пришлось перенаправить танкеры на маршруты через Средиземное море.

Вместе с тем, наблюдается ограниченное движение и через Ормузский пролив. В четверг его прошли пока два судна; накануне их было девять, 12 во вторник и 20 в понедельник. Однако большинство судов теперь отключают транспондеры и идут, не подавая сигналов.

До начала конфликта в регионе Ормузским проливом пользовались ежедневно более 100 судов, которые провозили свыше 20 млн баррелей нефти. Теперь речь может идти о 10 млн баррелей.

Йемен Баб-эль-Мандебский пролив
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