Песков заявил о содействии РФ в разрешении противоречий между Ираном и ОАЭ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В сложной ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, Россия постоянно оказывает содействие в разрешении противоречий между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, здесь очевидно, что есть противоречия в интересах некоторых стран БРИКС. Ситуация (на Ближнем Востоке - ИФ) сложная, и она спровоцировала эти противоречия", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

На вопрос, будет ли Россия содействовать в разрешении разногласий между Ираном и ОАЭ на площадке БРИКС, Песков заявил, что "Россия постоянно это делает, но там слишком глубокие противоречия".