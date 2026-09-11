США ввели санкции против организаций и частных лиц за поддержку Ирана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в четверг ввело санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах из-за предполагаемых связей с Ираном и поддерживаемыми Тегераном организациями.

"Сегодня в рамках операции "Экономический изгой" Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против сетей, позволяющих иранскому режиму сеять хаос на Ближнем Востоке через своих доверенных лиц-террористов. Сегодняшняя акция нацелена на организации и частных лиц, которые поддерживают "Катаиб Хезболла" (KH) и "Хезболлу", - сообщили в управлении.

В санкционный список были включены 13 человек, в том числе граждане Ирака, связанные с группировкой "Катаиб Хезболла", и граждане Ливана, связанные с "Хезболлой".

Среди попавших под санкции - четыре командира и члена "Катаиб Хезболлы".

Под санкции также попали пять компаний и финансовых учреждений.