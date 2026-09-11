Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября
БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Саратове, два человека пострадали при ракетной атаке на Волгоград, Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сабах"
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Логистический центр Ozon и хаб доставки в Саратове попали под атаку БПЛА, там возник пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.
- Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Волгоград, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
- Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на $253 млн в рамках американского механизма Jumpstart.
- Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.
- Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и ОАЭ из-за предполагаемых связей с Ираном.
- Два коммерческих судна подверглись ударам у побережья Омана в Ормузском проливе, на одном из них возник пожар.
- Президент Аргентины Хавьер Милей отменил запланированный на октябрь визит в Великобританию из-за осложнившихся отношений с Лондоном.
- Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 победили "Сабах" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.