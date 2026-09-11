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Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Саратове, два человека пострадали при ракетной атаке на Волгоград, Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сабах"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Логистический центр Ozon и хаб доставки в Саратове попали под атаку БПЛА, там возник пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

- Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Волгоград, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на $253 млн в рамках американского механизма Jumpstart.

- Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.

- Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и ОАЭ из-за предполагаемых связей с Ираном.

- Два коммерческих судна подверглись ударам у побережья Омана в Ормузском проливе, на одном из них возник пожар.

- Президент Аргентины Хавьер Милей отменил запланированный на октябрь визит в Великобританию из-за осложнившихся отношений с Лондоном.

- Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 победили "Сабах" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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