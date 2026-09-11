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Канада предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО на $253 млн

Канада предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО на $253 млн
Премьер-министр Канады Марк Карни
Фото: AP/TASS

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Киеву новых ракет-перехватчиков для систем ПВО, сообщили в канцелярии канадского лидера.

Карни, согласно релизу, "объявил о ряде дополнительных инвестиций для укрепления обороны и долгосрочной безопасности Украины".

В числе прочего речь идет о "примерно 350 млн канадских долларов ($253 млн) на поставку критически важных перехватчиков для систем противовоздушной обороны" в рамках американского механизма JUMPSTART, отмечено в тексте.

Также почти 23 млн канадских долларов ($16,6 млн) Оттава направит на "укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины", а дополнительные 10 млн канадских долларов ($7,2 млн) пойдут на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Оттава на фоне приближающейся зимы предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новых кредитных гарантий на сумму почти 435 млн канадских долларов ($314,4 млн) для поддержки энергетической безопасности Киева, в том числе на закупку газа и генераторов.

Еще 200 млн канадских долларов ($144,5 млн) в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на "поддержку восстановления Украины" с участием канадских компаний.

В канцелярии также сообщили, что Карни и Зеленский подписали декларацию о 100-летнем партнерстве и заверили, что "Канада продолжит удовлетворять наиболее насущные военные потребности Украины".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Канада Украина Владимир Зеленский Марк Карни
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