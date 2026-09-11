Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на завершающемся в Техасе съезде Республиканской партии, отшутился на возгласы толпы, назвавшей его будущим 48-м американским президентом, призвав подумать сначала о предстоящих в ноябре промежуточных выборах.

"Мы должны позаботиться о делах в этом ноябре. Затем мы будем беспокоиться о том, что будет дальше", - заявил Вэнс на съезде.

Во время программной речи вице-президента на съезде зрители скандировали "Джей Ди - 48", призывая его, тем самым, баллотироваться в качестве кандидата от Республиканской партии на следующих президентских выборах в 2028 году.

Дональд Трамп - 45-й и 47-й президент США - в начале августа заявлял, что время определиться со следующим кандидатом в президенты от республиканцев еще не пришло.

"Сейчас слишком рано, чтобы думать об этом", - сказал он журналистам в Белом доме, комментируя по их просьбе сообщения американских СМИ, согласно которым он якобы заявил донорам Республиканской партии, что им следует готовиться поддержать кандидатуру Вэнса.

При этом в мае американский лидер назвал связку из Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах в 2028 году, но не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто - на должность вице-президента.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них определится полностью состав Палаты представителей и части Сената. Кроме того, во многих штатах состоятся выборы губернаторов.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года.