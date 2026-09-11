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Песков допустил, что тема Украины может быть затронута на встрече Путина и Моди

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Тема Украины может затрагиваться на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как правило Путин, когда есть время, использует такие встречи, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли затронута тема Украины на предстоящей встрече Путина и Моди.

Комментируя предстоящую встречу лидеров, которые недавно провели переговоры на "полях" саммита ШОС в Бишкеке, представитель Кремля отметил, что объём взаимодействия двух стран "настолько широк, что обсудить это все за один или два часа невозможно, поэтому есть повод встречаться максимально часто, как только представляется возможным".

Путин и Моди провели встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа. Глава индийского правительства во время беседы, в частности, коснулся темы Украины. Он заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал "двигаться именно в этом направлении". Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта.

Дмитрий Песков Владимир Путин Нарендра Моди Индия Украина БРИКС
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