В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия возобновляет работу по поиску юридически обоснованных способов доступа к замороженным российским активам для их передачи Украине, сообщает в пятницу Financial Times (FT).

Издание отмечает, что ранее такую попытку заблокировала Бельгия, где находится значительная часть российских активов, замороженных на Западе. Бельгия и ее союзники обосновали тогда принятую позицию отсутствием достаточных гарантий разделения рисков в случае юридических контрмер со стороны Москвы.

На сей раз, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, Европейская комиссия обобщила результаты работы над вариантами, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии.

Между тем, в Бельгии заявили, что позиция властей страны не изменилась.

"Любое предложение, касающееся замороженных российских активов, должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, а также бельгийского государства", - заявили в Брюсселе.

Компания Euroclear от комментариев отказалась.

Представители ЕС по-прежнему не дают однозначного ответа на вопрос о точном техническом решении, подчеркивая, что любое предложение потребует политической поддержки всех 27 государств-членов и, что особенно важно, Бельгии, заключает FT.