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В РФ заявили об ударах по пунктам управления БПЛА и дислокации бригады ВСУ в Сумской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пункту управления беспилотниками Нацгвардии Украины и пункту временной дислокации украинской бригады в районе села Лесное в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, пункт управления БПЛА поражен пятью авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, пункт дислокации - управляемой ракетой Х-39.

Министерство распространило кадры ударов.

Минобороны РФ Сумская область Украина
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