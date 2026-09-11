Поражены пункты управления дронами и дислокации украинской бригады в Сумской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пункту управления беспилотниками Нацгвардии Украины и пункту временной дислокации украинской бригады в районе села Лесное в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, пункт управления БПЛА поражен пятью авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, пункт дислокации - управляемой ракетой Х-39.

Министерство распространило кадры ударов.