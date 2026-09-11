В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дунай, как ключевая водная транспортная артерия Европы, испытывает серьезные последствия летней экстремальной засухи и длительного отсутствия осадков, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, на измерительной станции "Бездан" в Воеводине (на границе Сербии и Венгрии) зафиксирован очередной исторический минимум уровня воды - на 173 см ниже обычного.

"Это новый исторический минимум - самый низкий зарегистрированный уровень Дуная на этой станции", - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Воде Воеводина" Игор Колакович.

Он напомнил, что в августе исторические минимумы были зафиксированы дважды, достигнув уровня 169 сантиметров, и это означает, что нынешняя ситуация на Дунае хуже, чем месяц назад.

По словам Колаковича, сложная ситуация складывается и на реке Тиса. "В последние дни у нас там тоже возникли проблемы, потому что Тиса также находится на историческом минимуме по притоку, она близка к биологическому минимуму", - сказал он.

РТС отмечает, что в ряде регионов Сербии на устранение ситуации направлены экскаваторы, которые углубляют дно, для облегчения проблем с водоснабжением задействованы дополнительные насосы.