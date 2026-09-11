Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Все западное побережье Йемена перешло под контроль хуситов, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

"Корреспондент на месте событий сообщает, что хуситы заняли остававшийся участок йеменского побережья Красного моря, что дало им полный контроль над побережьем", - передает телеканал.

Согласно этим данным, хуситы в ходе наступательной операции за последние часы взяли под контроль прибрежный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мурад, а затем остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Накануне правительственным силам под натиском хуситов пришлось отступить из стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны.

На прошлой неделе хуситы начали наступление вдоль западного побережья Йемена.