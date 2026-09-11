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ЕК согласовала выделение 6,1 млрд евро на закупку вооружения для Украины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в пятницу одобрила выделение еще 6,1 млрд евро для закупки вооружения для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.

"ЕК одобрила дополнительные 6,1 млрд евро для Украины, чтобы закупить различную оборонную продукцию. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, боеприпасах, беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения как у компаний из ЕС, так и с Украины.

"Благодаря этому решению Украина сможет также приобрести оборудование Patriot, в котором она нуждается для защиты неба", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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