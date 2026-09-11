Хакеры получили данные о госслужащих в Японии
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Японии более 240 тыс. файлов с личными данными сотрудников правительственных учреждений оказались в открытом доступе, сообщает в пятницу портал Japan News.
Утечка информации коснулась адресов электронной почты и номеров мобильных телефонов сотрудников.
В сообщении отмечается, что утечка, вероятно, произошла из-за кибератаки, во время которой хакеры получили доступ к цифровой платформе, которую используют сотрудники министерств и ведомств в Японии.
В национальном Цифровом агентстве Японии принесли извинения за эту ситуацию и пообещали усилить меры безопасности.