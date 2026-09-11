МЭА сообщило о сокращении нефтеэкспорта из РФ в августе на 0,4 млн б/с до 6,4 млн б/с

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в августе составил 6,44 млн баррелей в сутки (б/с), что на 410 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, и на 840 тыс. б/с ниже уровня августа 2025-го, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, экспорт нефти в прошлом месяце составил 5,18 млн б/с. Это на 330 тыс. б/с меньше, чем в июле, но на 450 тыс. б/с больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт нефтепродуктов из России, в свою очередь, снизился на 80 тыс. б/с к июлю и на 1,29 млн б/с к августу 2025 г. - до 1,26 млн б/с.

Суммарный доход России от нефтяного экспорта в прошлом месяце составил $13,87 млрд. Это на $330 млн больше, чем в июле, и на $320 млн больше, чем в августе прошлого года. Главным образом, рост выручки обусловлен ростом мировых цен как на нефть, так и нефтепродукты, отмечает МЭА.