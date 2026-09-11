В МИД КНР сообщили о возможности переговоров Си Цзиньпина и Моди в Дели

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайская и индийская стороны обсуждают возможность проведения двусторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди на "полях" саммита БРИКС, сообщили в пятницу в МИД Китая.

"Китай и Индия договариваются о двусторонней встрече Си Цзиньпина и Моди", - приводит издание The Global Times слова представителя китайского ведомства Мао Нин.

Она отметила, что Пекин стремится к выстраиванию отношений с Индией "со стратегической и долгосрочной точки зрения".

Говоря о поездке Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Индию, Мао Нин подчеркнула, что китайский лидер будет обсуждать со своими коллегами международную ситуацию.

Ранее сообщалось, что председатель КНР отправится в Индию на выходных, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Согласно западным СМИ, это будет первый визит председателя КНР в Индию за семь лет. В последние годы обе страны начали предпринимать шаги по нормализации отношений.

Саммит БРИКС пройдет в Дели 12-13 сентября.