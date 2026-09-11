В Польше осложнено междугороднее движение поездов из-за акции протеста машинистов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Задержки и отмены междугородних поездов происходят в пятницу в Польше из-за-акции протеста машинистов.

По данным портала поддержки пассажиров, которые приводит польский телеканал Polsat, утром в пятницу задерживаются 47 из 140 междугородних поездов. Время задержек в среднем составляет 25 минут.

Между тем, в правлении компании PKP Intercity, отвечающей за междугородние перевозки, сообщили, что отменены 16 поездов, увеличивается и количество задержек, а ситуация может стабилизироваться лишь к вечеру пятницы.

Машинисты начали акцию протеста накануне утром, требуя повышения мер безопасности на железных дорогах.

Железнодорожное сообщение не прервано, но в качестве одной из мер машинисты снизили скорость движения до 20 км/ч.

Первоначально забастовка должна была продлиться до полуночи пятницы, однако в итоге профсоюз железнодорожников объявил, что забастовка продлится до полудня пятницы.