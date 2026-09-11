Поиск

В Польше осложнено междугороднее движение поездов из-за акции протеста машинистов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Задержки и отмены междугородних поездов происходят в пятницу в Польше из-за-акции протеста машинистов.

По данным портала поддержки пассажиров, которые приводит польский телеканал Polsat, утром в пятницу задерживаются 47 из 140 междугородних поездов. Время задержек в среднем составляет 25 минут.

Между тем, в правлении компании PKP Intercity, отвечающей за междугородние перевозки, сообщили, что отменены 16 поездов, увеличивается и количество задержек, а ситуация может стабилизироваться лишь к вечеру пятницы.

Машинисты начали акцию протеста накануне утром, требуя повышения мер безопасности на железных дорогах.

Железнодорожное сообщение не прервано, но в качестве одной из мер машинисты снизили скорость движения до 20 км/ч.

Первоначально забастовка должна была продлиться до полуночи пятницы, однако в итоге профсоюз железнодорожников объявил, что забастовка продлится до полудня пятницы.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах

 В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах

Путин и Си Цзиньпин пообщаются на "полях" саммита БРИКС, отдельная встреча не запланирована

Цена нефти Brent снизилась до $106,52 за баррель

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

 Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

Канада предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО на $253 млн

 Канада предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО на $253 млн

США ввели санкции против организаций и частных лиц за поддержку Ирана

Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11674 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов