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Глава ЦБ Франции выразил беспокойство из-за состояния французской экономики

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экономике Франции не угрожает опасность катастрофических масштабов, но ее состояние вызывает тревогу и правительство должно принимать меры, в том числе направленные на сокращение госдолга, заявил глава Банка Франции Эммануэль Мулен.

"Я бы не сказал, что Франция находится в опасности, но она оказалась в ситуации, которая вызывает беспокойство", - сказал Мулен, который также является членом управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), в интервью радиостанции RTL.

"Есть проблемы, которые необходимо решать, в частности, в сфере государственных финансов и бюджетного дефицита", - добавил он.

Комментируя принятое в четверг решение ЕЦБ о повышении основных процентных ставок, Мулен отметил, что регулятор еврозоны при определении денежно-кредитной политики руководствуется интересами всего валютного блока.

"В еврозоне ситуация выглядит иначе - рост экономики силен, тогда как инфляция остается слишком высокой, - сказал он. - Мы действуем в интересах еврозоны. Иногда это выгодно Франции, иногда не очень".

ЕЦБ накануне улучшил оценку роста экономики еврозоны в 2026 году до 0,9% с 0,8%, в 2027 году - до 1,4% с 1,2%.

Тем временем французский национальный статистический институт Insee в четверг понизил прогноз роста экономики Франции в текущем году до 0,4% с 0,7%, отметив слабость потребительских расходов и сокращение объемов инвестиций. В прошлом году ВВП Франции вырос на 0,9%.

Замедление экономического роста во Франции подрывает усилия правительства, направленные на сокращение бюджетного дефицита в этом году до 5% от ВВП с прошлогодних 5,1%.

Проблема госдолга остается крайне острой для Франции, а его обслуживание обходится дороже из-за увеличения процентных ставок.

"Процентные ставки растут, - отметил Мулен. - Совсем скоро, в 2028 или 2029 году, нам придется тратить по 100 млрд евро на обслуживание долга".

Кандидат в президенты от крайне левых Жан-Люк Меланшон предложил аннулировать долговые обязательства Франции перед национальным центральным банком и ЕЦБ. Это предложение вызвало оживленные дебаты, тогда как президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала его юридически неосуществимым и "финансово опасным".

По мнению Мулена, списание таких долгов будет равносильно попытке выйти из еврозоны.

"Это решение является незаконным, опасным и бессмысленным, - сказал он. - Оно, очевидно, подстегнет инфляцию и приведет к росту процентных ставок. Мы не объявляли дефолт с 1797 года, а это будет именно дефолтом, потому что мы не выплатим свои долги".

Франция
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