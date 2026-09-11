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ВС РФ нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны России в пятницу.

"С 5 по 11 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, DATA-центр, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих к ним.

В Минобороны РФ заявили, что удары нанесены по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, центрам радио- и радиотехнической разведки, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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