Агрохолдинг "Мираторг" открыл представительство в Индии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, открыл представительство в новом постоянно действующем национальном павильоне "Сделано в России" в Индии.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, торжественная церемония прошла в пятницу в деловом хабе Белапур (Нави-Мумбаи).

"Присутствие в новом павильоне означает усиление экспансии "Мираторга" на рынки Южной Азии. На сегодняшний день портфель экспортных поставок холдинга охватывает 41 страну мира, совокупная годовая выручка от международных продаж достигает 57,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Зарубежные торговые офисы холдинга уже функционируют в шести государствах, в частности, в ОАЭ (Дубай) и Узбекистане (Ташкент). Индия становится еще одним направлением для наращивания поставок мяса, "Мираторг" обеспечивает полное соответствие своей продукции пищевым регламентам этой страны, подчеркивается в сообщении.

"Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции, растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Холдинг является лидером по размеру земельного банка в АПК РФ. По данным рейтинга, который ежегодно составляет компания BEFL, площадь его сельхозземель составляет 1,38 млн га.