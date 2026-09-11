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Глава Минобороны Белоруссии доложил о готовности системы управления войсками к развертыванию в случае войны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Система управления вооруженными силами Белоруссии готова к развертыванию в случае войны, заявил глава Минобороны Виктор Хренин в ходе доклада президенту Александру Лукашенко на общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области в пятницу.

"С понедельника мы проводим специальное учение войск связи по управлению вооруженными силами. Развернули систему управления всеми вооруженными силами. В сегодняшнем докладе начальник Генерального штаба дал результат по этой системе - она изменена полностью за последнее время", - сказал Хренин, фрагмент видео с докладом которого опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента телегр-канал "Пул Первого".

На вопрос Лукашенко, готова ли система управления войсками к развертыванию в случае войны, глава Минобороны ответил: "Полностью!"

Он уточнил, что система дает возможность управления как войсками, так и госорганами и гражданским сектором в целом.

"Устойчивость, скрытность, надежность система связи обеспечивает", - подчеркнул глава Минобороны. "То, что сейчас у нас имеется - 5 лет назад мы могли только мечтать", - добавил он.

Виктор Хренин Минобороны Белоруссии Брест Белоруссия Александр Лукашенко
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