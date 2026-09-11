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Таиланд может снизить выпуск сахара на 12,5% в следующем сезоне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Производство сахара в Таиланде в 2026/27 сельскохозяйственном году может сократиться на 12,5% - до 10,5 млн тонн, заявил директор по стратегии и планированию Управления по вопросам сахарного тростника и сахара Тават Хамарн.

По его словам, это обусловлено засухой, ростом производственных затрат и переходом фермеров на выращивание маниоки, сообщает агентство Reuters.

Урожай сахарного тростника сократится на 9,5% - примерно до 95 млн тонн по сравнению с 105 млн тонн в прошлом сезоне, прогнозирует госагентство. Сбор урожая обычно проходит с декабря по апрель.

Фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения, а закупочные цены на тростник оказались недостаточно привлекательными, что побудило некоторых производителей переключиться на более прибыльные культуры, отметил глава Федерации производителей сахарного тростника Таиланда Нарадхип Анантасук.

Мировые цены на сахар выросли на фоне опасений, что засуха может привести к снижению объемов производства в Таиланде, Индии и Бразилии. Однако для того, чтобы фермеры могли покрыть свои расходы, цены должны достичь уровня 21-22 центов за фунт, тогда как сейчас они составляют около 18-19 центов, пояснил он.

Таиланд является вторым по величине экспортером сахара в мире после Бразилии.

Таиланд
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