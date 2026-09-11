Поиск

Путин провел переговоры с Моди на "полях" саммита БРИКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тирукурал" на русском языке.

Лидеры России и Индии в пятницу провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В самом начале беседы Моди передал подарок Путину.

"Эта книжка была написана в Индии 2 тысячи лет назад... Ее написал великий писатель Тируваллувар. Он говорил о человеческой жизни, о сострадании, об управлении, и его мысли сохраняют свой смысл и по сей день. Эту книжку мы перевели на русский язык. Эта книжка поможет нам улучшить наши человеческие связи между нашими двумя странами", - обратился он к президенту России, вручая книгу.

Российский лидер поблагодарил за подарок и особо отметил слова индийского премьера о развитии связей двух государств. "С вашими комментариями так и будет", - выразил уверенность Путин.

В декабре 2025 года Моди подарил Путину копию древнеиндийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке во время визита российского лидера в Индию.

Владимир Путин Нарендра Моди Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

 Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

 АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

Путин провел переговоры с Моди на "полях" саммита БРИКС

ЕК согласовала выделение 6,1 млрд евро на закупку вооружения для Украины

Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря

В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

 В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах

 В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов