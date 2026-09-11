Путин провел переговоры с Моди на "полях" саммита БРИКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тирукурал" на русском языке.

Лидеры России и Индии в пятницу провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В самом начале беседы Моди передал подарок Путину.

"Эта книжка была написана в Индии 2 тысячи лет назад... Ее написал великий писатель Тируваллувар. Он говорил о человеческой жизни, о сострадании, об управлении, и его мысли сохраняют свой смысл и по сей день. Эту книжку мы перевели на русский язык. Эта книжка поможет нам улучшить наши человеческие связи между нашими двумя странами", - обратился он к президенту России, вручая книгу.

Российский лидер поблагодарил за подарок и особо отметил слова индийского премьера о развитии связей двух государств. "С вашими комментариями так и будет", - выразил уверенность Путин.

В декабре 2025 года Моди подарил Путину копию древнеиндийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке во время визита российского лидера в Индию.