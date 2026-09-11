АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

Фридрих Мерц Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правая националистическая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) решила добиваться через суд привлечения к уголовной ответственности канцлера ФРГ Фридриха Мерца за клевету и оскорбления, сообщают в пятницу европейские СМИ.

В среду Мерц выразил мнение, что посредством политического курса на возвращение иммигрантов в страну их происхождения "Альтернатива для Германии" продвигает идею этнических чисток. "Слово реэмиграция - это синоним этнической чистки в зависимости от корней и цвета кожи", - сказал он в бундестаге.

В АдГ заявили, что подобного рода "клеветнические оскорбления" уголовно наказуемы и абсолютно неприемлемы.

6 сентября "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт. Позже в сентябре состоятся выборы в Берлине и земле Мекленбург-Передняя Померания, где, согласно опросам, АдГ также пользуется популярностью населения.