АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правая националистическая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) решила добиваться через суд привлечения к уголовной ответственности канцлера ФРГ Фридриха Мерца за клевету и оскорбления, сообщают в пятницу европейские СМИ.
В среду Мерц выразил мнение, что посредством политического курса на возвращение иммигрантов в страну их происхождения "Альтернатива для Германии" продвигает идею этнических чисток. "Слово реэмиграция - это синоним этнической чистки в зависимости от корней и цвета кожи", - сказал он в бундестаге.
В АдГ заявили, что подобного рода "клеветнические оскорбления" уголовно наказуемы и абсолютно неприемлемы.
6 сентября "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт. Позже в сентябре состоятся выборы в Берлине и земле Мекленбург-Передняя Померания, где, согласно опросам, АдГ также пользуется популярностью населения.