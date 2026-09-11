Лукашенко анонсировал проверку мобилизационной готовности в армии Белоруссии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Проверки в белорусской армии продолжатся, в том числе планируется проверка мобилизационной готовности, сообщил президент республики Александр Лукашенко журналистам в пятницу на общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области .

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Белорусский президент напомнил, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения.

"Делаем все, как будет в войне", - сказал он, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. "Готовимся к войне, чтобы ее не было", - подчеркнул Лукашенко.