Путин заявил о существенном вкладе банка БРИКС в развитие организации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит существенный вклад в развитие организации, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Президент побеседовал с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

"Мы с вами не так давно виделись в Москве. Мы обсуждали то, что связано с работой банка, с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время", - сказал Путин.

"Будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Нью-Дели. И я уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству", - сказал Путин.

По его словам, Россия выступает за подключение большего числа участников к работе Нового банка развития БРИКС.

"Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. Программы были большие и охватывали большее количество секторов в экономике в странах-участницах БРИКС", - сказал Путин.

Президент России на встрече упомянул инициативу Москвы по созданию инвестиционной платформы для стран БРИКС.

"Вы знаете о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ электронных для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более универсальными. Чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка, добивался еще лучших результатов", - сказал он.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об инициативе России по созданию новой инвестиционной платформы для стран БРИКС, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве объединения.

БРИКС - объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м - Индонезия. Также в список стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.