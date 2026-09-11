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ВМС США перехватили почти 100 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 99 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 11 сентября американские войска перенаправили 99 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя 9 судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 11 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ВМС США
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