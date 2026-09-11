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ЦРУ рассекретило часть документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В 25-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ сняло гриф секретности с 71 документа, связанного с этим событием, что стало крупнейшей публикацией материалов разведслужбы на эту тему, сообщает в пятницу NBC.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал публикацию "крупнейшей публикацией аналитических материалов ЦРУ по событиям 11 сентября" и отметил, что теперь американцы могут сами увидеть разведданные, предшествовавшие событиям.

Документы охватывают период с февраля 1998 года по 12 сентября 2001 года и представляют собой ежедневные разведывательные сводки, которые ЦРУ и другие спецслужбы предоставляли президентам США Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему.

Трагедия 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Нападение совершили члены террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Утром того дня террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера они направили в башни ВТЦ. Вследствие попадания в них самолетов обе башни обрушились.

Третий самолет врезался в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый лайнер упал в поле около Шанксвилла в Пенсильвании.

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