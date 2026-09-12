Баканов не увидел ничего плохого в инициативе Казахстана трансформировать Байконур в международный хаб

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что предложение Казахстана трансформировать Байконур в международный космический хаб не отразится на сотрудничестве с РФ, данная инициатива может только увеличить спрос на российские ракеты.

"Ничего плохого в этой инициативе нет. Мы приветствуем любые международные проекты в сфере космоса. Кроме того, это увеличит спрос на российские ракеты" - сказал он в интервью Юнашев Live.

Ранее СМИ сообщали, что председатель правления казахстанско-российского совместного предприятия "Байтерек" Айдын Аимбетов заявил, что для увеличения количества запусков на Байконуре в Казахстане планируют открыть космодром для многих иностранных партнеров.

В июле этого года Баканов заявил, что Россия не планирует завершать сотрудничество с космодромом "Байконур". "У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем. Планов сворачивать ни один из них нет. Более того, мы продлили работу "Протонов" - у нас девять ракет еще, и запустили "Союз-5" по проекту "Байтерек", - сказал тогда он в интервью ИС "Вести".