Правительственные войска Йемена нанесли удары по силам хуситов в районе порта Моха

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительственные войска Йемена нанесли авиаудары по силам хуситов в районе захваченного ими портового города Моха на Красном море, сообщает агентство Saba.

"Вооруженные силы уничтожили технику и вооружение, а также ликвидировали боевиков террористического ополчения хуситов, поддерживаемого иранским режимом", - говорится в сообщении.

По данным агентства, официальный представитель правительственных сил Йемена Маджед Абдалла ан-Назили заявил, что удары также были нанесены по "технике и живой силе" хуситов на дороге Моха - Зубаб, в 11 км от города.

В пятницу телеканал Al Arabiya сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль уже все йеменское побережье Красного моря вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад.

Телеканал CNN со ссылкой на йеменские правительственные источники сообщал, что силы хуситов захватили стратегический остров Перим, расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива.