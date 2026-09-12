Поиск

"Росатом" надеется на начало физпуска на блоке №3 АЭС в Индии в феврале-марте 2027 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на начало пусковых операций на третьем блоке АЭС "Куданкулам" в Индии в феврале-марте, сообщил журналистам в субботу глава компании Алексей Лихачев.

"Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он весной, в феврале-марте перейдет в программу пусковых операций", - сказал он.

По его словам, на третьем блоке работы идут с плановым отставанием на полгода, а на четвертом блоке пусковые операции ждут осенью (судя по всему, речь идет о 2027 годе - ИФ). "А там уже не за горами пятый-шестой", - отметил он.

Лихачев сказал, что у него "нет никаких сомнений, что в контрактные сроки "Куданкулам" будет реализована". "Мы фактически уже подготовили новый межправительственный протокол о следующем этапе взаимодействия. Но, как говорится, всему свое время, и название новых площадок и количество блоков, я думаю, что мы достаточно скоро узнаем", - сказал он.

Глава "Росатома" напомнил о планах привлечений индийских партнеров к реализации проектов компании в третьих странах. "Но в силу того, что решение окончательно не принято, не могу назвать эту третью страну", - сказал Лихачев, уточнив, что это сотрудничество обсуждается на уровне глав государств.

"И наше сотрудничество в ядерных исследованиях, в реализации проекта четвертого поколения в Индии тоже предмет проекта нашего меморандума. Очень надеюсь, что мы его до конца года подпишем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о размере портфеля заказов компании после подписания межправсоглашения с Вьетнамом в этом году, Лихачев сказал, что он по-прежнему остается "более 200 млрд долларов" (весной он составлял $206-208 млрд - ИФ). "В чем специфика портфеля заказов зарубежных? Что мы его постоянно сами же и уменьшаем. Мы же выбираем, зарубежная выручка 17-18-19 млрд долларов в год - это как раз уменьшение на эту сумму за счет нашей сегодняшней работы. Поэтому для того чтобы он оставался выше 200, нам надо на такой же объем еще и договоров заключать на будущее, эта работа идет постоянно", - уточнил топ-менеджер.

Ранее Лихачев сообщал, что российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает на заключение новых договоренностей с Индией в этом году "по самым разным моделям мощности". "Выскажу гипотезу, что без решений Росатома как по большой, так и по средней, так и по малой - в том числе плавучей - мощности эту цель трудно будет достигнуть", - говорил он.

В Индии Россия уже построила блоки №№1-2 АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт: ввод первого блока состоялся в 2013 году, второго - в 2017 году. Летом 2017 года индийский регулятор выдал разрешение на заливку первого бетона 2-й очереди, включающей энергоблоки №№3-4, ранее предполагалось, что дата начала гарантийной эксплуатации этих блоков придется на 2023 и 2024 годы. Кроме того, ранее было заключено генеральное рамочное соглашение на строительство 3-й очереди (блоки №№5-6) АЭС "Куданкулам".

Как сообщалось, Индии также может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна, обсуждались и малые АЭС.

Индия АЭС "Куданкулам" Росатом Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны БРИКС обеспокоены конфликтами в мире, ростом расходов на оборону

Число жертв пожара на пароме на Филиппинах выросло до 35

 Число жертв пожара на пароме на Филиппинах выросло до 35

Президент РФ заявил, что страны БРИКС должны усиливать координацию в МВФ, ВБ, ВТО

Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

 Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

Правительственные войска Йемена нанесли удары по силам хуситов в районе порта Моха

На военном складе в Болгарии произошел пожар

Компания Pemex сообщила о разливе нефти из-за поврежденного трубопровода в Мексиканском заливе

Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Представитель РФ примет участие в саммите G20 по энергетике в США на следующей неделе

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

 Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11697 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов