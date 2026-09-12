"Росатом" надеется на начало физпуска на блоке №3 АЭС в Индии в феврале-марте 2027 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на начало пусковых операций на третьем блоке АЭС "Куданкулам" в Индии в феврале-марте, сообщил журналистам в субботу глава компании Алексей Лихачев.

"Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он весной, в феврале-марте перейдет в программу пусковых операций", - сказал он.

По его словам, на третьем блоке работы идут с плановым отставанием на полгода, а на четвертом блоке пусковые операции ждут осенью (судя по всему, речь идет о 2027 годе - ИФ). "А там уже не за горами пятый-шестой", - отметил он.

Лихачев сказал, что у него "нет никаких сомнений, что в контрактные сроки "Куданкулам" будет реализована". "Мы фактически уже подготовили новый межправительственный протокол о следующем этапе взаимодействия. Но, как говорится, всему свое время, и название новых площадок и количество блоков, я думаю, что мы достаточно скоро узнаем", - сказал он.

Глава "Росатома" напомнил о планах привлечений индийских партнеров к реализации проектов компании в третьих странах. "Но в силу того, что решение окончательно не принято, не могу назвать эту третью страну", - сказал Лихачев, уточнив, что это сотрудничество обсуждается на уровне глав государств.

"И наше сотрудничество в ядерных исследованиях, в реализации проекта четвертого поколения в Индии тоже предмет проекта нашего меморандума. Очень надеюсь, что мы его до конца года подпишем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о размере портфеля заказов компании после подписания межправсоглашения с Вьетнамом в этом году, Лихачев сказал, что он по-прежнему остается "более 200 млрд долларов" (весной он составлял $206-208 млрд - ИФ). "В чем специфика портфеля заказов зарубежных? Что мы его постоянно сами же и уменьшаем. Мы же выбираем, зарубежная выручка 17-18-19 млрд долларов в год - это как раз уменьшение на эту сумму за счет нашей сегодняшней работы. Поэтому для того чтобы он оставался выше 200, нам надо на такой же объем еще и договоров заключать на будущее, эта работа идет постоянно", - уточнил топ-менеджер.

Ранее Лихачев сообщал, что российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает на заключение новых договоренностей с Индией в этом году "по самым разным моделям мощности". "Выскажу гипотезу, что без решений Росатома как по большой, так и по средней, так и по малой - в том числе плавучей - мощности эту цель трудно будет достигнуть", - говорил он.

В Индии Россия уже построила блоки №№1-2 АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт: ввод первого блока состоялся в 2013 году, второго - в 2017 году. Летом 2017 года индийский регулятор выдал разрешение на заливку первого бетона 2-й очереди, включающей энергоблоки №№3-4, ранее предполагалось, что дата начала гарантийной эксплуатации этих блоков придется на 2023 и 2024 годы. Кроме того, ранее было заключено генеральное рамочное соглашение на строительство 3-й очереди (блоки №№5-6) АЭС "Куданкулам".

Как сообщалось, Индии также может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна, обсуждались и малые АЭС.