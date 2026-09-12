Число жертв пожара на пароме на Филиппинах выросло до 35

Фото: Philippine Coast Guard/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара на пароме у берегов Филиппин выросло до 35, сообщает The Guardian.

Береговая охрана предупреждает, что число жертв не окончательное и может вырасти. В воскресенье на берег эвакуировали тела погибших.

Сообщалось, что удалось спасти 13 пассажиров и членов экипажа, неизвестной остается судьба 54 человек.

По данным береговой охраны, на борту должно было находиться 134 человека, однако двое пассажиров от поездки отказались. Также паром перевозил товары, в том числе электроприборы, мотоциклы, грузовой автомобиль.

Возгорание произошло 10 сентября на пароме M/V June Aster в районе города Корон провинции Палаван на западе Филиппин.

Сообщалось, что возгорание началось в багажном отсеке, огонь охватил судно в течение нескольких секунд. Выжившие рассказали, что слышали взрыв. Пожар распространялся так быстро, что они не успели надеть спасательные жилеты.