В БРИКС выступили против атак на мирные ядерные объекты

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС выступают против ударов по мирным ядерным объектам, на которые распространяются гарантии безопасности МАГАТЭ, говорится в финальной декларации саммита этой организации в Индии.

"Выражаем серьезную обеспокоенность преднамеренными атаками на гражданскую инфраструктуру и на мирные ядерные объекты, на которые распространяются гарантии безопасности МАГАТЭ", - отмечается в документе.

В нем указывается, что такие атаки на ядерные объекты нарушают нормы международного права и резолюции МАГАТЭ.

Участники саммита подчеркнули, что меры по безопасности мирных ядерных объектов необходимо соблюдать и во время вооруженных конфликтов, "чтобы защитить от ущерба людей и окружающую среду".