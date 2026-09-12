Страны БРИКС выступили за усиление энергетической безопасности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Участники саммита БРИКС в Индии подчеркнули важность обеспечения энергетической безопасности и выступили за сбалансированное использование различных энергоресурсов.

"Мы подчеркиваем необходимость усиливать энергетическую безопасность, обеспечивая стабильность рынка энергоресурсов. Необходимо обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов из разнообразных источников", - отмечается в итоговой декларации саммита БРИКС.

В документе говорится о "важности использования сбалансированного и разнообразного сочетания источников энергии, с учетом реалий той или иной страны". По мнению участников саммита, заметную роль могут играть как нефть, газ, уголь, так и ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии.