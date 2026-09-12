Лидеры БРИКС выступили против изменения статуса Иерусалима

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС заявили, что отвергают любые односторонние меры, направленные на изменение правового и исторического статуса Иерусалима.

"Мы отвергаем любые односторонние меры, направленные на изменение правового и исторического статуса оккупированного Иерусалима", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС в Индии.

Страны объединения призвали уважать все религиозные объекты и святые места в городе, а также права всех людей на доступ к ним и беспрепятственное соблюдение религиозных обрядов.

Кроме того документе выражается "серьезная обеспокоенность ситуацией на оккупированной палестинской территории, включая гуманитарную ситуацию в секторе Газа".

Страны БРИКС призвали соблюдать нормы международного права и осудили все нарушения этих норм, в том числе использование голода как метода ведения войны, нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, препятствия для доступа к гуманитарной помощи, а также попытки политизировать или милитаризировать гуманитарную помощь.

В декларации отдельно отмечаются временные меры, принятые Международным судом в рамках судебного разбирательства, возбужденного ЮАР против Израиля. В документе говорится, что это разбирательство подтвердило юридическое обязательство Израиля обеспечить оказание гуманитарной помощи в секторе Газа.