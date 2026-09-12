Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, председателем исполнительного совета Эмирата Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Без Заидом Аль Нахвйяном выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе.

"Уверен, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, наши отношения сохранятся и будут только укрепляться, в этом у меня нет никаких сомнений. Я еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть, поговорить по нашим двусторонним отношениям. И, конечно, очень важно для нас услышать ваши оценки событий, происходящих в регионе прямо сейчас, сегодня", - сказал он в начале встречи в Нью-Дели в субботу.

Президент РФ отметил, что Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран в регионе.

"Не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке, торговый оборот растет, он большой и растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, президентом", - сказал Путин.

На встрече глава российского государства попросил принца передать ему наилучшие пожелания.

"Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы, и по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы", - сказал Путин.