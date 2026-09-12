Лидеры БРИКС в преддверии назначения генсека ООН напомнили, что пост не занимала женщина

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры БРИКС по итогам саммита в Дели подчеркнули важность более активного назначения женщин на руководящие роли в ООН и напомнили, что генсеками организации пока что становились исключительно мужчины.

В итоговой декларации отмечается, что развивающиеся страны недостаточно представлены на руководящих постах международных организаций, в том числе в ООН.

В случае с ООН участники саммита призвали делать назначения на ключевые позиции транспарентно, не ограничивая страны из того или иного географического ареала. "Также следует обеспечивать более активное участие женщин", - говорится в документе.

"В свете продолжающегося процесса определения следующего генсека ООН (...), отмечаем, что на этом посту ни разу в истории не было женщин. Лишь один раз ООН возглавлял представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Лишь два представителя Азии и Африки занимали этот пост", - отмечается в декларации.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в ООН определятся с преемником действующего генсека - португальца Антониу Гутерриша, полномочия которого завершаются в конце 2026 года. В настоящее время на пост генсека претендуют девять кандидатов, представляющих, в основном, как раз Латинскую Америку и Карибы. Шесть кандидатов - женщины.