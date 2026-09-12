Лучшим фильмов Венецианского кинофестиваля стала картина "Неизвестная женщина"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Статуэтку "Золотого льва" за лучший фильм кинофестиваля в Венеции получила картина "Неизвестная женщина" режиссера Май эль-Туки.

Согласно трансляции вручения кинонаград на YouTube-канале Венецианской биеннале, гран-при жюри и награду "Серебряный лев" получил фильм "Возможная любовь" корейского режиссера Ли Чхан-Дона.

Еще одного "Серебряного льва" за лучшую режиссуру фильма "Дау" получил Илья Хржановский (признан в РФ иноагентом).

За лучший сценарий драматичного фильма "Хороший маленький солдат" на фестивале награждены Корали Амедео, Стефан Бризе и Оливье Горс.

Специальный приз жюри получили NAZA, Юваль Абрахам и Рахель Шору. "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль вручили Джону Малковичу за картину "Дикая лошадь"; за женскую роль награды удостоена Матильда Арсель из "Неизвестной женщины".

Лучшей молодой актрисой в рамках конкурсной программы признана Малу Хебизи.

Венецианский кинофестиваль проходил со 2 по 12 сентября. В основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 картин.