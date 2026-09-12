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Число вынужденных переселенцев в Йемене превысило 76 тыс. человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минимум 76 тыс. человек с июля были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за активизации там боевых действий, сообщает в субботу Международная организация по миграции (МОМ) ООН.

"Не менее 76 тыс. человек покинули свои дома с июля, причем всего несколько дней назад этот показатель составлял 46 тыс.", - говорится в пресс-релизе организации.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп призвала все стороны конфликта обеспечить защиту гражданского населения и гуманитарных работников, а также гарантировать доставку необходимых предметов первой необходимости.

Наиболее сильно пострадал город Таиз на юго-западе Йемена, где дома покинули почти 50 тыс. человек. В провинции Лахдж на юге страны перемещенными лицами стали около 17 тыс. жителей.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны.

Хуситы на этой неделе в результате наступательной операции взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Также они занимают территории, примыкающие к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

Йемен ООН
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