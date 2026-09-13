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Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе

Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческое судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения через Ормузский пролив, сообщает в воскресенье Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

По его данным, информация об инциденте поступила 12 сентября в 23:00 по всемирному координированному времени (UTC) (в воскресенье в 02:00 мск).

Отмечается, что сведений о состоянии экипажа, степени повреждений или возможном ущербе для окружающей среды пока не поступало.

UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности на фоне проводимого расследования инцидента.

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Ормузский пролив
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Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе

 Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе

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