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Около 130 человек пропали без вести на затонувшем в Индонезии пароме

Около 130 человек пропали без вести на затонувшем в Индонезии пароме
Фото: AP/TAСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около 130 пассажиров и членов экипажа затонувшего в Яванском море парома числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press cо ссылкой на данные индонезийских спасателей.

Спасены по меньшей мере 107 человек. Из воды извлечены тела шестерых погибших.

Официально на пароме находились 243 человека - 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Однако в Индонезии зачастую реальное число пассажиров отливается от официального списка.

Паром направлялся из города Сурабая, административный центр провинции Восточная Ява, в Банджармасин, административный центр индонезийской провинции Южный Калимантан.

Капитан сообщал о высоких - до трех метров - волнах перед тем как подал сигнал о бедствии. Он успел проинформировать, что паром начал крениться. Затем власти получили сообщение, что судно перевернулось и затонуло.

К месту ЧП направлены спасательные суда, включая военный корабль, и вертолет.

Индонезия представляет собой архипелаг из более чем 17 тыс. островов, жители которых регулярно перемещаются на паромах.

Индонезия Ява Яванское море
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