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Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 сентября

Встреча Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, переселение мирных жителей из Йемена, спасение туристов в Карачаево-Черкесии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным двусторонние отношения и международную обстановку. Встреча прошла в рамках саммита БРИКС в Индии, сообщает госагентство ОАЭ.

- Минимум 76 тыс. человек с июля были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за активизации боевых действий. Об этом сообщила Международная организация по миграции ООН.

- Саудовские военные за последние 48 часов нанесли 129 авиаударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом сообщил представитель движения генерал Яхья Сари. Удары пришлись по нескольким провинциям, включая Таиз, Мариб и Ходейду.

- Статуэтку "Золотого льва" за лучший фильм кинофестиваля в Венеции получила картина "Неизвестная женщина" режиссера Май эль-Туки.

- Спасатели обнаружили группу из шести туристов из Ставропольского края, пропавших при спуске с Софийских озер в Карачаево-Черкесии. Туристов сопроводили в посёлок Архыз, медицинская помощь не потребовалась.

- Коммерческое судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения через Ормузский пролив. Об этом сообщило Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO). Инцидент произошёл поздно вечером 12 сентября.

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