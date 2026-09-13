Намасте – символ саммита БРИКС-26. Обобщение

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Жест "Намасте" - традиционное индийское приветствие, передающее теплоту, взаимное уважение и гармоничное сотрудничество. Оно стало частью логотипа председательства Индии в БРИКС и саммита, прошедшего 10-12 сентября в Нью-Дели. Санскритское слово намасте, символизирующее уважительное отношение друг к другу, готовность сотрудничеству, не случайно выбрано индийским председательством. Эти принципы легли в основу объединения, число стран-членов которого за двадцать лет с момента создания удвоилось и на которое приходится сейчас 49,5% населения мира и около 40% мирового ВВП.

День первый. Трактат о вечном

В первый день своего пребывания в Индии Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Египта, ЮАР, Малайзии, с главой Нового банка развития БРИКС и с хозяином мероприятия – премьер-министром Индии.

Нарендра Моди принял приглашение российского президента посетить РФ в будущем году, они обсудили среди прочего обстановку в Черном море, а Путин проинформировал индийского премьера о недавних контактах с американской стороной. В ходе встречи, как и пару недель назад в Бишкеке Моди подчеркнул, что диалог и дипломатия - это правильный путь для решения конфликтов, и Индия готова помогать в вопросе их мирного урегулирования.

Запомнилась эта встреча и подарком, который Моди сделал Путину - древнеиндийский трактат о жизни "Тируккурал" на русском языке. Он рассказал, что книга была написана в Индии 2 тыс.лет назад, и что в ней говорится о человеческой жизни, о сострадании, об управлении. Моди отметил, что эти мысли сохраняют свой смысл и по сей день и выразил надежду на то, что эта книга поможет улучшить человеческие связи между Индией и Россией.

На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обратил внимание, что Россия уделяет особое внимание развитию отношений с Африканским континентом и напомнил о приближающемся третьем саммите Россия-Африка, который запланирован на октябрь. Но тут же выяснилось, что у Рамафосы уже есть планы на это время: в ЮАР запланированы муниципальные выборы буквально через несколько дней после саммита, и в самом разгаре будет предвыборная кампания. Рамафоса пообещал прислать вместо себя очень представительную делегацию.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в начале встречи сказал Путину о необходимости обеспечения стабильности поставок зерна из России и Украины. В свою очередь Путин напомнил, что Москва всегда учитывает позицию Египта в практической политике, что делает встречу в высшей степени востребованной. Путин также пригласил ас-Сиси на саммит Россия-Африка.

В первый день Путин также выступил на деловом форуме БРИКС. Он отметил, что западные страны пытаются вернуть былое лидерство и эта борьба обретает неприглядные формы в виде таких инструментов как уничтожение промышленных и логистических объектов, захват морских судов и санкции. Путин сказал, что в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов.

Современный мир проходит этап глубинных, структурных преобразований, вызванных тем, что на смену старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития. При этом, сказал президент, эти "старые лидеры" и сегодня обладают большими, мощными преимуществами, в том числе в сфере технологий, хорошо развитой инфраструктурой, научными школами.

Тем не менее, заключил российский лидер, в природе так происходит всегда: в мире человека, и в экономике это происходит неизбежно - все время происходят изменения, мир меняется.

День второй. Пленарное заседание

Основной день БРИКС стартовал с заседания, на котором Путин среди прочего напомнил, что в странах БРИКС сосредоточен огромный интеллектуальный и технологический потенциал, что является преимуществом организации.

Путин в своем выступлении сказал, что однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, уходит в прошлое. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. При этом президент России отметил, что формирование многополярного мира идёт не без сложностей, это встречает сопротивление тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Они, по словам Путина, не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.

Путин подчеркнул, что ключевым источником международного права остается Устав ООН. В Москве считают необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН, - этому помогло бы расширение её Совета Безопасности за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки.

После саммита лидеры БРИКС приняли участие в торжественной церемонии посадки баньяна. В индуизме баньян - священное дерево, связанное с идеями бессмертия, цикличности жизни и космического порядка.

Во второй день Путин также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Без Заидом Аль Нахайяном и выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе. Он сказал, что ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе и передал привет президенту.

Кроме того, прошла встреча с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, которого российский лидер пригласил на саммит Россия-Африка.

Интриги саммита

На этом саммите внимание мировых СМИ было приковано к двум моментам: визиту лидера КНР Си Цзиньпина и итоговой декларации.

Такое внимание было обусловлено геополитикой: индо-китайский пограничный конфликт, получивший новый виток напряжения в 2020 году, и эскалация напряженности в Персидском заливе.

В итоге Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил Индию. Помимо элемента реальной разрядки многие аналитики увидели в этом движение в направлении возрождения формата Россия-Индия-Китай (РИК), о котором все чаще стали говорить, в частности, российские политики. Тем более, что инициатором этого формата в конце 90-х выступил Евгений Примаков. Особый интерес в этой связи вызвало совместное общение трех лидеров в кулуарах саммита БРИКС и фото, на котором они запечатлены, держась за руки.

Основным камнем преткновения для принятия декларации были противоречия между ОАЭ и Ираном, однако в итоге их удалось дипломатично обойти.

В документе лидеры БРИКС подтвердили приверженность духу объединения, в основе которого взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, взаимодействие и консенсус.

В декларации подчеркнута неделимость безопасности всех стран и подтверждена приверженность мирному разрешению международных споров путем диалога, консультаций и дипломатии. Лидеры БРИКС выразили озабоченность по поводу продолжающихся конфликтов во многих частях мира и текущего состояния поляризации и раздробленности в международном порядке. Они также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов и заявили о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности, международного мира и безопасности.

В контексте продолжающейся эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока/Западной Азии лидеры БРИКС призвали проявлять максимальную сдержанность, а также воздерживаться от действий, чреватых дальнейшим усугублением ситуации. Они также настоятельно призвали обеспечить защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Они также подчеркнули необходимость совместной работы по поддержанию бесперебойности глобальных торговых потоков, цепочек поставок и поставок энергоносителей.

Страны БРИКС являются ключевыми игроками в мировом производстве продовольствия и поэтому играют важнейшую роль в повышении производительности и устойчивости сельского хозяйства, а также в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, говорится в принятой декларации. В ней отмечается важность обеспечения продовольственной безопасности, а также смягчения последствий резкой волатильности цен на продовольствие и внезапных кризисов поставок, включая нехватку удобрений.

День третий. БРИКС и все-все-все

В ходе своего выступления на саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+" Путин сказал, что Россия выступает за увеличение возможностей Нового банка развития БРИКС, так как потребности в финансировании с его стороны существенно превышают те объемы, которые предоставляются через этот финансовый институт сейчас.

Он сказал, что у государств объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры каналы движения товаров, услуг, капиталов, и они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне.

Путин призвал своих коллег внимательно присмотреться и к выдвинутым Россией перспективным инициативам по оптимизации сотрудничества. Речь, по его словам, идет о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и Зерновой биржи. Он выразил убеждение в том, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы как странами-участницами, так и партнерами БРИКС.

Послесловие

Решения саммита подтвердили основополагающие принципы отношений стран-членов и партнеров, заложенные в понятии "намасте", а также в еще одной части эмблемы - цветке лотоса - национальном символе Индии, который подразумевает, что сотрудничество способно расцвести при наличии общей цели.БРИКС черпает силу из коллективного вклада своих членов, уважая при этом их самобытность. И это означает, что организация будет и дальше уверенно и поступательно развиваться. В 21-й день рождения лидеры стран-членов БРИКС соберутся уже в следующем году в Китае, к которому переходит председательство.

Из истории

Россия является страной-основательницей БРИКС. В 2006 году "на полях" 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча в формате БРИК, в которой приняли участие главы МИД России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии. Первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств государств БРИК состоялась в Екатеринбурге в 2008 году, - там же состоялся и первый саммит объединения уже в 2009 году.

В 2010 году Россия поддержала решение о присоединении к БРИКС ЮАР, а в 2023 году – приглашение в объединение Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии, Аргентины (Буэнос-Айрес позднее отказался от подключения к БРИКС) и Саудовской Аравии (позиционирует себя в качестве приглашенного в БРИКС государства), в 2024 году – расширение за счет Индонезии.

В период российского председательства в объединении на Казанском саммите в 2024 году учреждена категория государств-партнеров БРИКС. В 2025 году такой статус получили Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.