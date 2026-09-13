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Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76

Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76
Фото: Philippine Coast Guard/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают находить тела погибших на месте инцидента с загоревшимся паромом на Филиппинах. Как сообщает Associated Press, число жертв выросло до 76. Еще 13 числятся пропавшими без вести.

Из 132 находившихся на борту выжили 43 человека.

Возгорание произошло 10 сентября на пароме M/V June Aster в районе города Корон провинции Палаван на западе Филиппин.

Сообщалось, что возгорание началось в багажном отсеке, огонь охватил судно в течение нескольких секунд. Выжившие рассказали, что слышали взрыв. Пожар распространялся так быстро, что они не успели надеть спасательные жилеты.

Филиппины
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