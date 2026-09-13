ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше", - сказал Ушаков.

"Для нас эта площадка представляется вполне приемлемой", - отметил он.