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ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше", - сказал Ушаков.

"Для нас эта площадка представляется вполне приемлемой", - отметил он.

Абу-Даби ОАЭ РФ Владимир Путин
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